空中巴士在青島建直升機工廠

新華社報導，空中巴士公司（Airbus）在山東省青島市開始建設直升機組裝流水線。該工廠將成為法德合資的空中客車直升機公司（Airbus Helicopters）以及中國青島聯合通用航空公司的聯合項目。這家裝配工廠的建設工作將在2018年完成。

此工廠的首筆訂單，是在1年內完成18架H135輕型直升飛機的裝配工作，這家企業的生產能力也將根據市場需求進行擴大。首架直升機將於2019年走下生產線。

去年，中國成為了空中巴士直升機公司（Airbus Helicopters）公司最大的民用直升機市場。報導稱，在未來的近20年內，中國將需要約600架H135輕型直升機，這些直升機將提供給醫療機構、警局、救生員、消防隊使用，同時也將用於旅遊業。

(工商)