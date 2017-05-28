真的不是魔法師嗎？蔡威澤讓叉子自己「開花」

蔡威澤去年上過節目，「胡椒水」跟「叉子開花」魔術也嚇壞節目嘉賓。(取材自YouTube)

台灣魔術師蔡威澤(Will Tsai)日前登上美國達人秀，用4枚10元硬幣、4張紙牌及1朵玫瑰撼動全球，毫無破綻的「瞬間移動」技法不僅讓現場觀眾驚呆，錄影片段被放上網後也讓網友看傻眼，直呼這根本不是魔術而是魔法，開玩笑說他會收到貓頭鷹送來的魔法部警告信！

而其實蔡威澤的魔術本領，在去年已經搶先登上過電視節目《街頭魔法王之魔王之王》，當時的節目片段如今又被挖出來，蔡威澤在節目中一連展現多個神奇魔術，其中，「胡椒水」與「鐵叉子開花」兩橋段也讓節目來賓驚到不行，蔡威澤在一個普通的餐廳小盤子中放入水及胡椒粉，接著用食指往中心一指，胡椒水竟然瞬間往四周退開，他笑稱這是因為他「手指的細胞會動」。

之後，蔡威澤拿起了餐廳的鐵叉子，將叉子輕輕放在掌心，就折彎了金屬握柄，他甚至可以不用親手接觸，讓女主持人握住叉子，隔空抓住她的手腕，就讓叉子的四叉頭彎曲，女主持人形容猶如叉子在掌心掙扎一樣，之後男主持人也跳出來「體驗」，蔡威澤這次一口氣讓三根叉子頭「開花」，讓網友大喊這裡有「魔法師」。

(中時電子報)