輪動嘉遊脊身樂活路跑小而美 粽香四溢過佳節

「2017輪動嘉遊脊身樂活」公益路跑活動28日舉行，有多位縣議員到場參加並親自體驗輪椅者的行動不便。（余信賢攝）

「2017輪動嘉遊脊身樂活」公益路跑活動28日舉行，有多位縣議員到場參加並親自體驗輪椅者的行動不便。（余信賢攝）

「2017輪動嘉遊脊身樂活」公益路跑活動28日舉行，有多位縣議員到場參加並親自體驗輪椅者的行動不便，縣議員詹琬蓁並指出道路有諸多不平整之處，更造成輪椅使用者行動上的不便。（余信賢攝）

「2017輪動嘉遊脊身樂活」公益路跑活動，於28日熱鬧開跑。超過700名跑者齊聚嘉義縣太子大道，參賽者皆可獲得豐富的紀念品，協會因應端午連假發放粽子給參賽者，不僅讓民眾能運動身心，更藉由此次活動讓脊隨損傷者的族群被看見，期望為脊隨損傷者打造更美好的家園。

本次路跑類組最特別的有輪椅體驗競賽組，體驗終身與輪椅為伍的艱辛及不被困境打敗的韌性。許多縣議員為了親身體驗身障者行動不便的感受，因此參加輪椅挑戰賽，也是這次活動焦點，讓一般民眾也能體會身障者行動的辛苦與不便，參賽者各個氣喘如牛，激發跑者的同理心，十分有意義。

一同參與此次路跑活動的縣議員林緗亭表示，報名輪椅體驗組，短短2k的距離感觸良多，這是很好的機會，讓行動正常的人知道行動不便人士的日常，比賽上路後才發現，輪椅行動大不便，操作輪椅沒想像中簡單，不像雙腳行動可以隨心所欲，比報名半馬還要吃力！透過這次活動學到更多同理，領悟肢障者的辛苦，為他們勇敢認真面對人生，感到敬佩。

議員詹琬蓁表示，輪椅沒有想像的容易操作，路跑的路線道路不夠平整，尤其是行人走的斑馬線。日前也向縣府社會局建議尋找縣內閒置空間撥給脊髓損傷協會利用，節省原本要興建園區的經費讓脊髓損傷者早日開創一個有未來及提供夢想實現的生活居住家園。

社會局局長楊健人表示，在長期對脊損傷者給予協助及支持下，發現這些好朋友們需要磨練與訓練，藉由舉辦此次的路跑活動，以喚起社會的愛心，希望將傷友的家園建立，給予一個好的環境，讓他們能適應社會、重返社會自立自強。

(中時)