輪動嘉遊脊身樂活路跑小而美 粽香四溢過佳節
「2017輪動嘉遊脊身樂活」公益路跑活動，於28日熱鬧開跑。超過700名跑者齊聚嘉義縣太子大道，參賽者皆可獲得豐富的紀念品，協會因應端午連假發放粽子給參賽者，不僅讓民眾能運動身心，更藉由此次活動讓脊隨損傷者的族群被看見，期望為脊隨損傷者打造更美好的家園。
本次路跑類組最特別的有輪椅體驗競賽組，體驗終身與輪椅為伍的艱辛及不被困境打敗的韌性。許多縣議員為了親身體驗身障者行動不便的感受，因此參加輪椅挑戰賽，也是這次活動焦點，讓一般民眾也能體會身障者行動的辛苦與不便，參賽者各個氣喘如牛，激發跑者的同理心，十分有意義。
一同參與此次路跑活動的縣議員林緗亭表示，報名輪椅體驗組，短短2k的距離感觸良多，這是很好的機會，讓行動正常的人知道行動不便人士的日常，比賽上路後才發現，輪椅行動大不便，操作輪椅沒想像中簡單，不像雙腳行動可以隨心所欲，比報名半馬還要吃力！透過這次活動學到更多同理，領悟肢障者的辛苦，為他們勇敢認真面對人生，感到敬佩。
議員詹琬蓁表示，輪椅沒有想像的容易操作，路跑的路線道路不夠平整，尤其是行人走的斑馬線。日前也向縣府社會局建議尋找縣內閒置空間撥給脊髓損傷協會利用，節省原本要興建園區的經費讓脊髓損傷者早日開創一個有未來及提供夢想實現的生活居住家園。
社會局局長楊健人表示，在長期對脊損傷者給予協助及支持下，發現這些好朋友們需要磨練與訓練，藉由舉辦此次的路跑活動，以喚起社會的愛心，希望將傷友的家園建立，給予一個好的環境，讓他們能適應社會、重返社會自立自強。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。