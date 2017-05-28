2017春季優良茶展售 縣長、評鑑師簽名防偽

2017年嘉義縣春季優良茶28日在梅山公園停車場舉辦頒獎活動，青心烏龍特等獎由許淦璋（中黑衣者）獲得。（余信賢攝）

2017年嘉義縣春季優良茶28日在梅山公園停車場舉辦頒獎活動，金萱特等獎由茶農簡啟謀獲得，由茶商蘇世慶（中粉紅衣者）接受匾額。（余信賢攝）

2017年嘉義縣春季優良茶28日在梅山公園停車場舉辦頒獎活動，也吸引許多錢來買茶、找茶、喝茶的民眾。（余信賢攝）

2017年嘉義縣春季優良茶28日在梅山公園停車場舉辦頒獎活動，也吸引許多錢來買茶、找茶、喝茶的民眾。（余信賢攝）

2017年嘉義縣春季優良茶5月28日上午在梅山公園舉行頒獎展售，今年春茶青心烏龍組特等獎每台斤梅山鄉農會保證收購價格一路喊到6萬元，金萱茶也有2.5萬元，展售會上人氣紅不讓。縣長張花冠表示，「嘉義出好茶，世界第一等」，阿里山高山茶走的是品牌路線，精緻路線，數量有限，市場供不應求。

金萱特等獎得主茶商蘇世慶表示，今年環境變遷大，只能靠自己種茶的經驗來修剪茶葉及茶園管理，今年雨水較少，會因雨水量來增減肥料用量，目前已經是第8代有300年的製茶歷史，去年的冬茶已獲得2個冠軍獎項，這次在獲得特等獎，目前得到特等獎的這些茶葉已經全數售完，1斤售價3萬元。

縣長張花冠指出，阿里山茶是山區非常重要的高經濟作物，不僅茶賣的好，更要提升產業層次，朝茶文化、茶旅行和茶生活空間努力，打造嘉義縣特有的茶業文化。

梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今年春茶品質很優，共有1440點(每點繳交茶葉22台斤)報名參賽，青心烏龍組和金萱組未入圍平均比例47.6％，一早展售會上湧入來自全國的盤商和受好品茗人士，交易熱絡，頭等獎、金質獎、優良獎和優等獎的好茶更是搶手。今年春雨少，春茶產量銳減，但品質相對提升，評鑑名次一公布，幾乎各獎項茶葉就被收購一空。

由於坊間仿冒阿里山及劣質茶充斥，嘉義縣政府「掛保證」、梅山農會舉辦的優良茶評鑑，除防偽包裝技術外，還多了由縣長、主辦單位和評鑑師的親筆簽名，以及產區數位辨識系統，保證消費者買到的絕對是真正優質的阿里山好茶。

(中時)