全國最長木結構橋梁 溪頭「銀杏橋」落成
全國第1座木結構橋梁，在溪頭自然教育園區誕生，與大學池竹拱橋相輝映！台大林管處打造的「銀杏橋」，全長36公尺、以疏伐柳杉為主建材，降低營造過程碳排放量，並進行ACQ木材防腐處理及室外塗料塗刷，堪稱台灣使用綠色建材的代表作。
慶祝「銀杏橋」落成啟用，台大林管處和贊助建橋經費的寶成集團，在園區舉辦「走，去溪頭健走」活動，共有2000人參與盛會。
台大校長楊泮池、台大生物資源暨農學院長徐源泰、裕元教育基金會董事長林源朗、台大土木系教授 卡艾瑋、台大林管處長蔡明哲等人，為銀杏橋落成剪綵祈福。
溪頭銀杏步道，原本有座水泥拱橋跨越神木溪，賀伯颱風沖毀橋梁，為確保遊客安全，台大林管處與台大土木系合作，規畫興建木造橋；由卡艾瑋、富田匡俊教授，指導謝沛宸、、童昱軒、簡晨軒、鄭力齊、陳鵬元、莊政翔、劉彥含等7名學生組成設計團隊，並以銀杏葉佇立於溪畔為發想，將橋體結構與欄杆，塑造成銀杏葉意象，依國家標準進行防腐、乾燥，在自然使用下，年限可達30至50年。
蔡明哲表示，銀杏橋的重要意義，是將「彎曲集成材的技術，留在台灣」，建造木造橋的木材密度通常較高，這次首度嘗試用低密度的柳杉，經過精密的結構計算，打造全台最漂亮、最長的彎曲集成材木造橋梁。
台大土木系主任謝尚賢說，校方一直希望將理論與實務結合，銀杏橋竣工，樹立良好標竿，展現近10年努力的成果，也為後進的學弟妹，建立學習的榜樣。
(中時)
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