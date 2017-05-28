苗縣府上海推介會 大力行銷苗栗農特產、文創
苗栗縣政府延續去年赴上海市辦理推介會引起的熱潮，副縣長鄧桂菊趁勝追擊，28日率農業處、工商發展處及工策會團隊，帶領13家優秀業者於再度到上海市參加今年兩岸台企產品展銷會，行銷苗栗農特產及文創商品等。
縣府指出，展銷會自28日到31日為期4天，正好於端午佳節連假舉行。此行有優良農特產、文創及旅遊商品，其中茶葉相關業者有文林企業社、一豐茶園、曾的台灣東方美人茶、永香茶行；農特產品則有王記鑫魚丸、金椿茶油、土豆康商行、迴鄉有機事業和好實選果；文創產品則有桂花品東西及淞豐行；旅遊有好吃又好玩的大補內彈珠汽水觀光工廠及休閒農業發展協會。
昨天在開幕會場上，超萌吉祥物也是最佳觀光大使「貓裏喵」也同行，由鄧桂菊帶著牠與上海台灣同胞投資企業協會會長李政宏、全國台灣同胞投資企業聯誼會會長王屏生、海峽兩岸關係協會會長陳德銘及當地好友互動，藉此推廣縣內旅遊景點並行銷優質商品。活動期間也與對岸代理商、電商對談，以增進廠商西進訂單。
縣長徐耀昌上任後，不斷為縣內優良產品行銷推廣國際而努力，三義鄉及南庄鄉2016年初更獲得義大利國際慢城總部認證，成為全台唯一「雙慢城」縣市，厚植觀光旅遊潛力。
縣府團隊去年陸續到香港、北京及上海舉辦推介會，打通農產品外銷市場，並開發潛在旅遊商機，目的在於創造多贏局勢。
(中時)
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