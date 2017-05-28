夾娃娃機未貼「保證取物」字樣 依賭博罪送辦
差4個字差很多！新北市永和警分局昨天（27日）在永和區民生路執行巡邏勤務時，發現某夾娃娃機店的機台上，並未貼有「保證取物」字樣，訊後依違反《電子遊戲場業管理條例》與賭博罪嫌將30歲林姓業者函送法辦。
新北市經濟發展局主任祕書陳玫秀表示，民眾投幣玩夾娃娃機應屬需有「銀貨兩訖」的消費行為，若未貼有「保證取物」字樣，就可能出現業者只藉由夾娃娃機收取消費金額，但消費者可能投10元夾到價值200元商品，卻也可能花了1、2千元卻永遠夾不到商品的狀況，而變成類似賭博行為。
陳玫秀說，業者除必須在機台貼有相關字樣外，機台也需設定為消費者花費一定金額後，至少能夾得到娃娃，否則業者即為違法，民眾玩夾娃娃機時要認明機台是否貼有相關字樣，若發現業者違反未張貼，可向警方或經發局提出檢舉。
警方調查，林男2年前承租永和區民生路1間店面，購置13台夾娃娃機，且以知名動漫公仔吸引民眾，但其中1台日前新購置的夾娃娃機，僅貼有「1380」字樣，代表消費金額滿1380元，就一定能夾得到公仔，但未貼上「保證取物」字樣。
林男喊冤表示，他以為貼上「1380」就代表說明符合保證取物規定，不知道一定要有「保證取物」字樣才行。
警方當場聯繫經發局人員到場勘驗，經發局人員表示，依《電子遊戲場業管理條例》第15條規定，夾娃娃機台必須貼上「保證取物」字樣，否則就是違法行為，依法可沒入機台，情節最重可撤銷營業執照。
警方表示，目前不清楚該違法機台IC主機板是否變更設定，已先查扣主機板，並將林男依法送辦。
(中時)
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