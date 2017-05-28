斗南火車站他里霧文化園區瘦身重新出發
雲林縣府六年前把斗南火車站閒置倉庫改造為五個館舍，各館獨立招標營運，總計預算九百多萬元，縣議員多次質疑浪費公帑，縣府今年起改招標一個營運團隊進駐，虎尾科技大學得標，經費瘦身至497萬元重新出發。
雲林縣府把五間閒置倉庫整修為漫畫館、繪本館、電影館、環境教育館、生活美學館，統稱「他里霧園區」，分屬縣府教育處、新聞處、環保局、文化局管轄。
漫畫館與繪本館人氣最高，假日期間人潮不少，不過平日都冷清，縣議員蔡東富多次抨擊「叫好不叫座」。
他里霧園區五個館是同一排房舍，但所屬單位各自招標，總計八、九百萬元，營運單價過高，甚至有投標單位營運績效不佳，改投另一館仍得標，也引發議員質疑為特定人士量身訂作。
縣府檢討後決定統一招標，五館的營運單位也提前於今年四月終止合約。
新得標的虎尾科大文理學院，日前重新開張營運，縣府也期盼重新翻轉、聚焦該區。
虎科大表示，未來將朝向文創生活聚落邁進，消弭各館的隔閡與社區有所連結，打造成雲林的新亮點。
縣議員蔡東富表示，真心期盼新團隊能發揮創意把人潮帶來斗南，創造斗南的商機。
這次連續假期虎科大在園區戶外空間搭棚營造「創意文創市集」，可惜多是賣二手衣、鞋的攤位，談不上創意。
(中時)
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