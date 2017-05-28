國道5號北上路段壅塞 預估午夜紓解
今天（28日）是端午連假第2天，國道5號北上路段在今天上午10時至11時湧現北返車流，下午3時實施高乘載管制後，雪山隧道宜蘭端洞口往南回堵達6.5公里長，高速公路局預估，北上車流預估明天0時才會紓解。
高公局坪林行控中心表示，今天南下從清晨6時開始出現車流，估計下午5時開始紓解；北上主線塞車6.5公里，頭城、宜蘭、羅東等交流道前，都有回堵情形。
坪林行控中心表示，預估明天國5北上段在上午9時至10時就會出現車潮，建議民眾避開壅塞時段，或改走台9等替代道路；明天南下雖然沒有實施高乘載管制，但建議南下民眾可多利用大眾運輸工具往返宜蘭、台北，在北返時搭乘大眾運輸工具，估計可省下1小時的乘車時間。
(中時)
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