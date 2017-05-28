楞嚴宮建廟90周年 寫生比賽讓學生認識廟宇文化
建廟90周年的國姓鄉楞嚴宮，逢關聖帝君聖誕，為推展學生美術教育，提昇學童美學涵養，今利用連假，以廟景及文化為主題，舉辦「發現楞嚴之美」寫生比賽，吸引百餘國中小學生熱烈參與，為寺廟增添美術氣息，並也為楞嚴宮帶來熱鬧氣氛。
楞嚴宮玉善堂主委彭寶聰表示，楞嚴宮主祀關聖帝君聖像，該堂以扶鸞救世為主，每年法會聖典都會配合地方各界舉辦基層文化藝文活動、表揚忠教節義、模範婆媳及急難救濟等活動。
今年適逢楞嚴宮建廟90周年，為傳承文化藝術，特與鄰近長流國小合作，舉辦國中小寫生比賽，讓學生透過彩筆，發揮創意美學「發現楞嚴之美」，也讓參與的家長及兒童了解在地廟宇文化，並培養親子關係。
活動的舉行，學生報名非常踴躍，整天都讓楞嚴宮呈現出溫馨熱鬧的氣氛，縣議員邱美玲認為辦這種活動很有意義，可讓學生提升繪畫能力，並促進親子情感，因此特地趕至為學生加油打氣。
主辦單位表示，寫生比賽分幼兒、國小低、中、高年組、國中組；第一名獎金3000元、第二名2000元、第三名1500元，作品將邀請專業畫家評審，選出優勝作品，預定7月17日舉行頒獎典禮。
(中時)
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