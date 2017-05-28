旅法美食家：台灣小吃始終不知「髒」問題
旅居法國巴黎的台灣美食作家謝忠道，他表示台灣的美食多樣，但飲食方面卻從不知道「髒」這件事，並認為台灣小吃已經被觀光化，需要賦予歷史意義並改善環境。
謝忠道大學畢業後赴法國，對法國的飲食文化產生興趣，以作家身分為兩岸、法國的旅遊與美食報刊撰寫文章，在網路上帶著讀者感受法國的美食文化。據《中央社》報導，謝忠道說，他寫的不只是餐廳的食物，還有每一道食物背後的美食文化，如法國的小館子就比很多米其林餐廳有趣得多；看著台灣民眾的米其林迷思，很多資訊其實是被扭曲和誇大，媒體要負很大的責任。
謝忠道表示，台灣美食的強項在於食材、食物的多樣性，不僅贏過法國，還強過香港。不過，談到台灣美食文化的弱勢，他直言，台灣飲食始終不知道「髒」這件事，過去幾十年來，小吃已經被觀光化，不過「觀光化」不應只是個目的，應該先改善很多東西，小吃除了好吃以外，應該賦予小吃歷史文化、環境改善等觀光以外的東西。
謝忠道還以巴黎常見街邊小吃「沙威瑪」為例，一般都是中央廚房處理處好，再送至各個小吃攤或餐廳，價格低連也沒有太大特色；不過，以幾個廚師下了功夫，以高級肉品加上獨特的香料，並且配菜的薯條也不馬虎，注重酥脆的程度和品質。雖然價格為一般沙威瑪的兩倍，仍吸引大排長龍的人馬前來品嘗，這就是把小吃換裝並提升的表現，然而，台灣目前還沒做到這點。
(中時電子報)
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