最快黃種人再現9秒 蘇炳添百米超風速奪銀

中國大陸短跑名將蘇炳添先前在上海站跑出10秒09奪金。(新華社資料照)

揮別上週日本川崎站的失常，史上首位百米跑進10秒內黃種人、中國大陸短跑名將蘇炳添，28日國際田聯鑽石聯賽(IAAF Diamond League)尤金站，百米再度飆出9秒92成績，儘管超風速無法列入正式成績，但蘇炳添仍摘下百米銀牌。

蘇炳添上周日本川崎挑戰賽，百米跑出10秒43成績，成績跌出10秒30，自己也不甚滿意在個人微博寫道，「這成績給我提了醒!」

這秒數顯然狠狠打醒蘇炳添，一周後的鑽石聯賽美國尤金站百米賽道，第1道的蘇炳添後段加速，繳出9秒92，僅次金牌美國貝克（Ronnie Baker）的9秒86，蘇炳添的9秒92成績也勝過里約奧運銀牌美國名將蓋特林（Justin Gatlin），蓋特林此站繳出9秒97僅居第5。

儘管成績因超風速順風2.4公尺／秒，無法列入正式成績，不過仍為蘇炳添倫敦世錦賽前打強心針。這是蘇炳添今年第2度跑進10秒內，4月他曾與謝震業於美國美國佛州跑出9秒98以及9秒91，不過成績同樣超風速。

(中時電子報)