花蓮》竹筏橫越黑潮 不老水手重現先民海洋冒險精神
平均年齡68歲的10名不老水手，仿效3萬年前東海岸原住民渡海至日本與那國島方式，23日划著竹筏從花蓮港出發，歷經6天航程，今日平安返航，創下竹筏跨越國境的航海紀錄，船員們合唱不老水手之歌，歡慶重現南島先民橫渡黑潮的航海壯舉。
這項名為「南風再起」的海洋冒險活動，在「拖鞋教授」蘇達貞領軍下，10位平均68歲，來自各行各業、懷抱海洋夢想的不老水手，以及5位年輕槳手，以麻繩綑綁竹筏「南風4號」，週二從花蓮港揚帆出發，以時速5公里，順著風勢與黑潮洋流，成功抵達與那國島。
今天中午，不老水手們搭著護航的「亞蒂斯號」動力帆船返抵花蓮港，受到眾人熱情獻花、擁抱，不老船員們合唱國、台、日、英等語的「飆風奔浪」，分享在大海中發現在天空盤旋候鳥以及成群鯨豚的喜悅，還有躲避烏雲鋒面的驚險過程。
船醫郭建成說，水手們需要運用浮球和安全索輪流換手划槳，除了78歲的水手張信一和竹筏設計者黃俊男，因風浪稍有嘔吐暈船症狀，幸好亞蒂斯號船長羅致遠發現遠方濃雲密布，還出現海龍捲，即時在24日晚間抵達石垣港後，才下起傾盆大雨，熱血航程還被日本媒體大肆報導。
「大家似乎都忘了，我們的祖先，曾經用獨木舟征服過太平洋！」蘇達貞說，當初目的是想讓所有人知道，台灣有這麼美麗的海洋，希望讓更多人親近、熱愛海洋，此行看到日本的海洋很乾淨、海洋活動興盛、自由，讓自稱「海洋國家」的台灣值得深思。
(中時)
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