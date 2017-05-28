花蓮》竹筏橫越黑潮 不老水手重現先民海洋冒險精神

花蓮10名不老水手成功返台，重現南島民族橫渡黑潮壯舉。（許家寧攝）

「南風四號」竹筏23日從花蓮清水斷崖出發，航向與那國島。（許家寧翻攝）

平均年齡68歲的不老水手，重現先民海洋冒險精神。（許家寧翻攝）

眾人合唱不老水手之歌，歡慶完成來回300多公里航程。（許家寧攝）

不老水手熱血航程，還登上日本當地媒體。（許家寧翻攝）

平均年齡68歲的10名不老水手，仿效3萬年前東海岸原住民渡海至日本與那國島方式，23日划著竹筏從花蓮港出發，歷經6天航程，今日平安返航，創下竹筏跨越國境的航海紀錄，船員們合唱不老水手之歌，歡慶重現南島先民橫渡黑潮的航海壯舉。

這項名為「南風再起」的海洋冒險活動，在「拖鞋教授」蘇達貞領軍下，10位平均68歲，來自各行各業、懷抱海洋夢想的不老水手，以及5位年輕槳手，以麻繩綑綁竹筏「南風4號」，週二從花蓮港揚帆出發，以時速5公里，順著風勢與黑潮洋流，成功抵達與那國島。

今天中午，不老水手們搭著護航的「亞蒂斯號」動力帆船返抵花蓮港，受到眾人熱情獻花、擁抱，不老船員們合唱國、台、日、英等語的「飆風奔浪」，分享在大海中發現在天空盤旋候鳥以及成群鯨豚的喜悅，還有躲避烏雲鋒面的驚險過程。

船醫郭建成說，水手們需要運用浮球和安全索輪流換手划槳，除了78歲的水手張信一和竹筏設計者黃俊男，因風浪稍有嘔吐暈船症狀，幸好亞蒂斯號船長羅致遠發現遠方濃雲密布，還出現海龍捲，即時在24日晚間抵達石垣港後，才下起傾盆大雨，熱血航程還被日本媒體大肆報導。

「大家似乎都忘了，我們的祖先，曾經用獨木舟征服過太平洋！」蘇達貞說，當初目的是想讓所有人知道，台灣有這麼美麗的海洋，希望讓更多人親近、熱愛海洋，此行看到日本的海洋很乾淨、海洋活動興盛、自由，讓自稱「海洋國家」的台灣值得深思。

(中時)