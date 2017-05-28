虎尾同濟會發放端午物資 201戶弱勢受惠

虎尾同濟會、慈元行善協會今天在虎尾郵局前發放愛心物資，包括肉粽、白米、沙拉油、衛生紙、冬粉、精美香皂禮盒組、醬油、麵條201戶弱勢家庭受惠。

虎尾鎮芳草里、三合里、安慶里、興南里、穎川里、延平里、崛頭里、頂溪里、平和里、埒內里、三合里、惠來里、新吉里，以及土庫鎮興新里、石廟里、宮北里22位里長協助找出共201戶弱勢家庭。

虎尾同濟會表示，雖然送的是一串簡單的肉粽和物資，但包含的是虎尾同濟會同仁滿滿的愛，希望傳達給弱勢家庭更多關心，讓受助戶感受到自己是被重視的。

(中時)