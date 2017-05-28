群創復育生態 竹南公3公園規畫原生植物區
群創教育基金會長期關注生態問題，今年以「原生生態適地適種」為目標，選定竹南廠區鄰近的公3公園，著手復育原生生態，希望2年內推動台灣10個社區型原生生態基地復育計畫。
群創教育基金會認為經濟發展與環境生態是可以平衡共存，2010年在苗栗永和山水庫種植千株樹苗，保育水庫水源地，基金會總幹事羅美君說，希望從社區開始，透過植栽找回原有生態、找回乾淨的空氣，認養竹南科學園區是第一步。
群創光電與群創教育基金會主動認養竹南科學園區內的竹南公3公園，初步規畫做為原生植物區，主要種植苗栗、新竹淺山地區台灣原生種以及珍稀瀕危植物。
中華大學景觀建築系主任陳有祺教授指出，公3公園土壤是來自蓋廠時留下的爛泥巴，土質偏黏且排水性差，部份土壤需先施肥改良後進行植栽。且竹南屬濱海區，面對東北季風的樹木可選擇矮灌木與藤類的原生種，可多選小株樹苗開始種起，適應竹南風大、土壤貧瘠環境，才能適地適種生存下來。
(中時)
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