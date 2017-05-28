成本上漲近2成 端午包粽助弱勢社區總動員
台南下營區後街里今天動員上百志工包粽子，數量多達8000顆，要分送弱勢民眾，志工中還有來自大陸、越南等地的新住民，不少人是第一次體驗；而新營姑爺里也製作2200顆粽子要分送里民，相當溫馨，但兩位里長不約而同表示，今年原物料上漲近2成，每顆成本增加10元左右，但愛心還是得做。
粽子所需的豬肉、花生、香菇、蝦米、鹹蛋黃等，受到產量減少的影響，價格都漲了1成以上，算上製作的人工費用，市售的粽子價格近期都調高5到10元不等，而社區辦活動包粽子的花費也跟著上揚，還好有志工揪團幫忙，活動才能續辦。
下營後街里里長洪榮隆說，該社區包粽都分送給65歲以上的老人、獨居、單親、中低收入戶等弱勢民眾與家庭，已經連辦6年，每年都要包7、8千顆，往年花費10多萬元，今年增加好幾萬支出，還好有善心人士捐輸；昨日包粽是鄰里總動員，不少新住民都來幫忙，有些人是初次體驗，覺得很有趣。
新營姑爺里里長王月順表示，由於該里老人家居多，端午包粽分送各戶，就不用到市場採買，已經連辦3年，從1600顆到今年的2200顆，雖然成本增加，選材還是要真材實料，全靠著平均年齡70歲以上的志工媽媽出「老人工」，鄉親才能同樂。
(中時)
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