陸斥資20億 建東海南海的海底觀測系統

香港信報報導，中國官方批准建立海底科學觀測網，將會在東海及南海分別建立海底觀測系統，項目總投資額超過20億元人民幣，建設周期5年，希望推動中國地球系統科學和全球氣候變化的科學前沿研究，並服務於海洋環境監測、災害預警、國防安全與國家權益等多方面的綜合需求。

國家海底科學觀測網將實現東海和南海從海底向海面的全天候、即時和高解象度的多介面立體綜合觀測，為深入認識東海和南海海洋環境，提供長期連續觀測資料和原位科學實驗平台。

目前，北美、西歐和日本等十數個國家已經擁有海底觀測網。

(工商)