樹林區騎士雙載摔入農田 幸無大礙

今（28）日下午3時22分許，樹林區機車騎士雙載，因不明原因，衝入路旁6米深農田，幸無大礙。（吳堂靖翻攝）

今（28）日下午3時22分許，42歲莊姓男子騎乘機車載50歲劉女，行經樹林區光興街時，因不明原因，直接衝入路旁6米深的農田中。警消獲報趕往現場，2人意識清楚，莊男頭部、四肢有多處受傷，劉女未跌入農田，分別送往亞東醫院、樂生迴龍分院。

(中時)