裘莉激凸陪女玩迪士尼 11歲夏蘿現帥成這樣！

慶夏蘿11歲生日，裘莉27日帶孩子們到迪士尼玩。（圖／翻攝《每日郵報》）

裘莉激凸搶鏡，11歲夏蘿被讚帥氣不輸爸爸小布。（圖／翻攝《每日郵報》）

好萊塢銀色夫妻檔安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與布萊德彼特（Brad Pitt）去年9月宣告婚姻破局，兩人一開始因為打離婚官司鬧得不愉快，但日前傳出最後為了孩子達成共識，關係已改善許多。近日大女兒夏蘿過生日，裘莉也被拍到帶著孩子們到迪士尼遊玩，除了她胸前「激凸」相當搶鏡外，11歲夏蘿的高顏值也引發關注。

據美國《時人》雜誌報導，有知情人士透露「夏蘿想要的生日禮物，就是見到她在柬埔寨的朋友，她想要帶他們認識美國」，因此，裘莉才選擇帶他們到美國象徵之一的迪士尼樂園遊玩。裘莉當天一身輕便，穿灰T恤搭配黑色長褲，但沒穿內衣讓胸前明顯激凸，意外搶鏡。

另外，11歲的夏蘿頂著俐落短髮、打扮中性，深邃五官遺傳了父母的好基因，網友直誇她根本是年輕版的裘莉，並大讚帥氣度不輸爸爸小布，期待夏蘿未來是否也會跟隨爸媽腳步進入演藝圈。

(中時電子報)