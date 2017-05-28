《通靈》阿樂主演九把刀新片 慘遭呼30個巴掌

九把刀與蔡凡熙、鄧育凱赴城市科大演講。（城市科大提供）

台灣電影導演九把刀構思8年，耗資新台幣1億重金打造的青春驚悚鉅片《報告老師！怪怪怪怪物！》，首度挑戰非小說改編、唯一原創原著劇本；演員陣容包括因主演《通靈少女》爆紅的「阿樂」蔡凡熙，以及劉奕兒、鄧育凱等人。

九把刀率領蔡凡熙、鄧育凱，25日受邀出席台北城市科技大學演藝與流行音樂學程校園講座，現場爆滿、學生反應熱烈，踴躍提問與導演討論，粉絲們也爭相合照簽名。

九把刀上部電影《那些年，我們一起追的女孩》在台締造絕佳票房成績，他也分享從第一部電影《三生有幸》、《那些年，我們一起追的女孩》、監製電影《十二夜》、《樓下的房客》，一路至新片《怪物》的創作歷程與甘苦談。

蔡凡熙目前也就讀城市科大演藝學程2年級，在《怪物》中飾演史上最狂高中生，惡作劇無極限，挑戰與自身性格落差極大的角色。他也分享劇中與八點檔戲劇女王陳珮騏對戲經驗，有一場真槍實彈被打近30個巴掌的戲，陳珮騏氣場強大、能量十足，讓他當下的表演與情緒也一同被激發。

另一名主角則是曾經演出電影《共犯》、電視劇《滾石愛情故事》的鄧育凱，目前就讀城市科大演藝學程3年級，這次飾演最魯資優生，有多場極具挑戰、令人眼睛一亮的內心戲。兩人隨導演回學校，受到學弟妹瘋狂歡迎，兩人分享拍片的點點滴滴，期許學弟妹勇敢的往自己的夢想邁進。

睽違6年後再度執導電影長片，九把刀說，《怪物》構想很早，從《那些年》上映前就醞釀。劇情講述愛打小報告的資優生林書偉長期被全班欺負，班上的風雲人物三人組：權威的老大、愛跟風的老二、搞笑的老三更是每天捉弄他。

某日，班導師逼迫4個人一同合作社區關懷，照顧獨居老人，夜裡4人決定盜取失智的獨居老人家中的保險箱，不料，卻在偷竊的過程中，在大樓裡捕獲一頭會吃人的人形小怪物。好奇心使然，每天放學過後，4人開始用各種稀奇古怪的方式研究小怪物，希望知道她的來歷、特性以及弱點。

每天一起惡搞竟然變成了林書偉與風雲三人組的友情升溫催情劑。4個男孩的心智日漸扭曲，最終的友情也受到了考驗。以青春為名的惡意，不知自己惹禍上身的四個男孩，即將引發一連串始料未及的殺機！史上最狂高中生招惹上可怕的駭人怪物，究竟是誰壞誰狂？最後又是誰能活命下來？

(中時)