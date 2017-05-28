環球科技大學獲教育部核准招125名國際專班學生

環球科技大學獲教育部核定開設新南向產銷管理國際學生產學合作專班、創新創業管理國際學生產學合作專班、時尚造型設計國際學生產學合作專班、「生物技術系農業栽培與加工技術訓練班，獲准招收125名學生。

2005年南亞海嘯，環球科大資助14名印尼海嘯受災地區學生到校就讀，開啟該校國際化的里程碑，迄今年已邁入第12年，目前全校國際學生逾600人，在全國私立科技大學中排名第2名，學生來自14個國家地區，尤以馬來西亞籍學生最多。

環球大力拓展國際學生來源，包括印尼、泰國、港澳等地區學生，配合政府新南向政策申請國際產學專班（學位生）、外國青年技術專班（短期技術班）。獲得教育部核准擴大招收東南亞學生，校方表示已準備歡好迎接國際青年學子。

(中時)