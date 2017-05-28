不屬於原民的節日 原民讀詩過端午

原民募集詩作。（陳宜加攝）

原民朗讀詩作。（陳宜加攝）

原民現場歌舞。（陳宜加攝）

原住民不滿現行傳統領域畫設辦法，露宿凱道抗爭迄今已有95天。適逢端午節「不屬於原住民的節日」，原民團體募集關懷土地、歷史的詩歌作品，今邀朱天衣、陳芳明等知名作家齊聚凱道上朗讀，以優雅方式共度端午。

原民認為現行畫設辦法排除私有地，導致喪失百萬公頃傳統領域，未來重大開發案將無法可擋，夜宿凱道抗爭第95天；並號召群眾與藝術家彩繪石頭與藝術創作，象徵原民存在台灣土地的證據，以溫柔而堅定姿態長期抗爭。

適逢端午節，昨天一艘邵族傳統獨木舟「駛進」凱道，訴說邵族自日據時代不斷被壓迫、剝削的歷史；原民今天並舉行「凱道『船』來一首詩」活動，邀紅龜鼓友社、作家朱天衣、陳芳明、鴻鴻等人，一同在凱道上朗讀詩作。

鴻鴻為凱道上的原民寫下《一條回家的路》，說道「你說回家吧，但我們的家在哪裡？…我們該哭，還是該笑？該感恩，還是該祈禱？釘子落在我們的土地上，是要怎麼走路？火焰落在我們的森林裡，是要怎麼飛翔？…」

作家隱匿也創作《也為什麼這麼難？》「他們持續與惡魔簽下契約，被出賣的卻是我們成長的土地、野百合和百步蛇、生命與靈魂。為什麼生命與靈魂對他們來說是這麼便宜？要多少犧牲才夠用？要多少絕望才夠用？」

前原民台長馬耀˙比吼說，端午節屬於漢人，與多數傳統節日相同，與原住民沒有關係，配合應景的獨木舟、詩人與詩歌，希望逆轉節日意義，作品內容涵蓋土地、環保、教育等面向，呼應原住民族訴求轉型正義與在地意義。

凱道抗爭天數即將破百，馬耀說，原住民堅持不會離開，從合法或非法檢視所謂轉型正義，並訴求傳統領域不應打折，不分公、私有地就要完整，希望更多立委表態支持，總統府近在咫尺，至今卻無人出面回應，持續努力。

原民歌手那布則說，現行畫設辦法汙名化原住民掠奪土地、財產，事實上卻是活生生搶走百萬公頃土地。原民空間、文化就要消失，當政府不需要原住民，政策便斷根，經濟、土地政策也是掠奪，匯集熱愛台灣的人一同發聲。

他強調，傳統領域並非畫給原住民自治，同為台灣人居住、生活空間，如果原住民無法繼續行使諮商同意權，形同保護少一道柵欄，財團開發便能為所欲為，廣達4分之1國土面積失去正義，呼籲所有人都應該正視、關心。

(中時)