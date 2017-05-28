AV女優澀谷果步回饋台粉 竟用這招喝珍奶
身高150公分卻有J罩杯、被稱作「小隻馬乳牛」的AV女優澀谷果步，其嬌小的身形與獨特的肉食特性，讓她擁有不少死忠粉絲，在台灣也有不錯的知名度，日前她受邀來台舉辦攝影會，讓人見識到她「親民」的一面，而澀谷果步也不吝於表達自己愛台灣的心情，特地在推特上傳一段短片，用她獨特的方式喝珍奶，迷倒眾生！
澀谷果步日前來台舉辦粉絲攝影會，她發揮百分之兩百的親切，對粉絲的要求有求必應，不僅穿得極度「清涼」，更主動貼著粉絲們拍照，「殺必死」做好做滿，不僅如此，澀谷果步光臨寶島期間，還天天發部落格文，詳細記錄下每天的趣事，非常用心，看得出來很重視台灣市場。
澀谷果步來台期間，當然沒放過台灣夜市美食，從她的貼文可以發現，台灣食物似乎相當對女神胃口，她幾乎把士林夜市吃遍，甚至發揮「玩食物」的功力，在個人推特上傳了一段影片，畫面中澀谷果步將知名手搖飲品牌的珍珠奶茶夾在她的招牌J奶中間，邊炫乳邊喝飲料，用絕佳畫面來回饋粉絲支持，讓不少台粉大呼感動，紛紛留言支持，表示期待她8月「台北成人展」時再度來台灣相會！
(中時電子報)
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