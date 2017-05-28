報廢消防水帶加保特瓶　消防隊員製救命索

安定消防分隊隊員吳明哲用廢棄消防水帶與寶特瓶做出簡單的救溺工具。（圖/莊曜聰）

夏季來臨，又到了溺水事件發生的高峰期，台南安定消防分隊隊員吳明哲利用報廢的消防水帶，加上用過的保特瓶，製作成簡易的拋投救溺工具，讓空瓶變成浮筒，水帶則成了救命索。

安定區內有不少嘉南大圳的灌溉渠道，早年是不少學生夏天消暑的免費場所，經常會發生溺水事件，加上灌溉渠道狹長，救援不易，危險性高，所幸近年來經過宣導，在大圳戲水的情形才減少許多。

吳明哲指出，嘉南大圳因是灌溉渠道，岸邊幾乎沒有放置救生器材，萬一有人落水或溺水，想要馬上施救有困難度；假設遇到大圳放水，水流湍急，更容易因找不到救生器材，而喪失黃金救援時間。

消防水帶長度可達20公尺，剛好可以當作繩子，吳明哲將報廢水帶前端綁著容量在2公升以上的保特瓶當作浮筒，平時則消防水帶捲起來，在救溺現場，可用類似打保齡球的姿勢，將水帶拋出，溺水民眾旁抓住後，就可將人順勢拉回。

吳明哲表示，這類救溺工具，適用於池塘、水圳等場域，不受地形限制，相當好用，只要反覆練習拋帶的動作，就可快速上手，也是廢物利用，一舉數得。

(中時)