報廢消防水帶加保特瓶 消防隊員製救命索
夏季來臨，又到了溺水事件發生的高峰期，台南安定消防分隊隊員吳明哲利用報廢的消防水帶，加上用過的保特瓶，製作成簡易的拋投救溺工具，讓空瓶變成浮筒，水帶則成了救命索。
安定區內有不少嘉南大圳的灌溉渠道，早年是不少學生夏天消暑的免費場所，經常會發生溺水事件，加上灌溉渠道狹長，救援不易，危險性高，所幸近年來經過宣導，在大圳戲水的情形才減少許多。
吳明哲指出，嘉南大圳因是灌溉渠道，岸邊幾乎沒有放置救生器材，萬一有人落水或溺水，想要馬上施救有困難度；假設遇到大圳放水，水流湍急，更容易因找不到救生器材，而喪失黃金救援時間。
消防水帶長度可達20公尺，剛好可以當作繩子，吳明哲將報廢水帶前端綁著容量在2公升以上的保特瓶當作浮筒，平時則消防水帶捲起來，在救溺現場，可用類似打保齡球的姿勢，將水帶拋出，溺水民眾旁抓住後，就可將人順勢拉回。
吳明哲表示，這類救溺工具，適用於池塘、水圳等場域，不受地形限制，相當好用，只要反覆練習拋帶的動作，就可快速上手，也是廢物利用，一舉數得。
(中時)
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