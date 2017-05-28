昇恆昌端節主題遊戲 跳江的屈原好受歡迎
五月五慶端陽，昇恆昌免稅商店今（28）日下午在金湖廣場舉辦與民眾互動的「賽龍舟」應景主題遊戲，讓來到的鄉親和兩岸遊客感受到濃濃過節氣氛。
昇恆昌金湖大飯店推出甜鹹雙享的「巧味傳香」粽子禮盒，獲得金門鄉親廣大迴響，昇恆昌金湖廣場也在端午節前夕接棒推出「賽龍舟慶端午」活動，邀請鄰里鄉親一起來玩遊戲和拿好禮。
這項以傳統趣味為設計概念的「桌上賽龍舟」遊戲，邀請鄉親和遊客一起來「滑」出好成績。只要將桌上龍舟推滑至指定區域，即可獲得應景粽子造型小方巾或手機擦拭貼。
金湖廣場工作人員還妝扮成屈原，與大家一起互動，吸引不少民眾合影留念，讓這位網友瘋傳當年如果他沒有跳江，也就不會有3天連假的古代人物，意外成為活動的一大賣點！
昇恆昌金湖廣場副總白國良表示，昇恆昌致力推動中華傳統文化，透過結合傳統習俗的互動遊戲，邀請民眾來參加同樂，讓大家更了解中華文化的傳統特色，同時敦親睦鄰，深耕在地。
(中時)
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