藍晒圖文創園區「共生」展 感受人與毛孩時尚生活

藍晒圖文創園區即日起至9月13日舉辦「共生」展，構築人與毛孩的新生活風尚。(圖/藍晒圖文創園區提供)

現代人生小孩少、養寵物者眾，生活型態的轉變，也反映在生活空間的轉化，藍晒圖文創園區的文創店家設計師們，思考寵物、人、空間與設計的關係，透過概念式家具、居家品，設計出延續性空間，達到彼此「共生」樂園，即日起至9月13日舉辦「共生」展，展出約30件作品，歡迎體驗人與空間、人與毛孩的新生活風尚。

「共生」展融入12個園區品牌設計作品，以4個子題：居家空間/living、健康舒適/health、生活家飾/life deco、時尚品味/style營造出完整和諧的居家環境，也是藍晒圖園區品牌對於質感生活的追求，透過展覽向親愛的毛孩宣示：我們不只要「共居」更要「共生」。

藉由質感好設計，讓彼此互動更舒適，享受共同生活的美好，搭配本次展覽，藍晒圖園區也將於30日下午4時舉行「夏日重奏音樂會」，邀請留法青年長笛音樂家彭佳惠帶領台南大學音樂系學生共同演出，演奏家彭佳惠與台南大學音樂系同學們希望透過這次走出演奏廳，走入藍晒圖，用繽紛飛舞的音符觸動每一個自由的靈魂，當法式浪漫碰上創意揮灑的藍晒圖園區，將激盪出令人期待的音樂火花。

藍晒圖文創園區過去做為「第一司法新村」舊司法宿舍群，現為創意品牌匯聚的創意熱點，無論在過去、現在或未來，人與人、人與空間的互動如同本次展出主題「共生」，不斷在嘗試中創造最佳的生活質感與狀態，各品牌在共同策展的過程中，體會互助與溝通對於發展文創的意義，也希冀透過本次展覽，呈現藍晒圖園區作為一個生命共同體的永續精神。

(中時)