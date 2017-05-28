6偏鄉校聯合音樂會 傳承古早「相褒歌」
為傳承古早偏遠茶鄉的「相褒歌」，新北市坪林國中、坪林國小、和平國小、石碇國小、龜山國小與金山高中今天（28日）在蘆洲功學社音樂廳舉辦聯合音樂會，與長笛家蔡佳芬、吉他大師瑞內．伊茲奎多合作表演相褒歌，盼將已幾近失傳的相褒歌傳唱下去。
坪林國中校長歐志華表示，新北市將近一半區域都有相褒歌的歷史痕跡，為保留在地原創音樂，坪林國中去年起與蔡佳芬合作發展「唱咱的歌」相褒歌校本課程，不只教唱，還鼓勵學生蒐集史料，另在校內舉辦相褒歌歌唱比賽，邊唱邊演傳承已有百年歷史的偏鄉歌謠。
歐志華表示，蔡佳芬2014年應邀到坪林表演時，被阿嬤們哼唱的相褒歌感動，發現僅以3個音為音階的曲調，深刻描述坪林茶鄉發展歷史內涵，因此提出相褒歌推廣計畫構想，並結合作曲家黃俊達重新譜曲詮釋，歷經3年終於促成這次聯合音樂會。
今天音樂會也結合台大學生創新設計學院學生，設計出手機遊戲、觀眾實體互動遊戲、音樂階梯、茶香明信片等，讓民眾以更多元的角度認識相褒歌，盼藉由傳統與現代科技的結合，將這百年在地文化傳承下去。
(中時)
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