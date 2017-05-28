同婚民進黨「專法派」蠢蠢欲動 陳芳明批：為德不卒
同婚釋憲結果出爐，傳出民進黨內「專法派」蠢蠢欲動。長期力挺婚姻平權的政大台文所教授陳芳明，日前曾發聲提醒蔡英文政府，「切勿在專法上打主意！」強調專法將同志族群區隔於民法之外，更加形成歧視，政府切勿投機。
陳芳明今天出席凱道原民讀詩活動時重申，若政府推動專法就是「為德不卒」，既然平權，就是人人都一樣的，例如男女平等也不會為女性立專法，婚姻平權應修改民法，專法形同種族、性別隔離，有隔離就有歧視，沒有辦法接受。
他強調，將持續批判、向蔡政府喊話，他長期致力於人權工作，人權本無差別，專法不是民主社會應該做的。蔡英文若在婚姻平權議題上更主動，在台灣歷史定位一定非常醒目。
(中時)
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