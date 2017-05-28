「他們打破過去街頭運動紀錄」 陳芳明力挺凱道原民
原住民不滿現行傳統領域畫設辦法，露宿凱道抗爭迄今已有95天。適逢端午節「不屬於原住民的節日」，原民團體募集關懷土地、歷史的詩歌作品，今邀朱天衣、陳芳明等知名作家齊聚凱道上朗讀，以優雅方式共度端午。
陳芳明表示，詩是最濃縮形式，不用太多語言、卻能傳達真正藝術核心精神；詩也非常強悍，透過詩人朗誦，真誠聲音可以連結抗議精神。他也讚許原民團體已打破過去街頭運動紀錄，沉默的聲音力量更大，廣為社會認識。
他強調，原民一定有文化尊嚴，蔡英文總統應該對話，民進黨宣稱最會溝通的政府，否則總統府近在咫尺，將構成莫大諷刺。蔡英文作為民選總統，對話不會降低身分，反而讓人有敬意，民主社會沒有對話將淪為權力優位思維。
他說，就像身為異性戀者，他仍支持婚姻平權；雖身為漢人，他也站在原住民那一邊，每個人權利、義務都是一樣的，沒有誰高誰一等，既然台灣社會要追求民主，就沒有人是局外人，必須同樣面對問題。
(中時)
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