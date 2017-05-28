把握端午連假尾巴 到南瀛天文館遨遊天文
端午節應景吃粽子划龍舟，假期還剩下2天，親子不妨把握時間，前進南瀛天文館來一場「龍舟賽、製香包、立蛋」，過個不一樣的端午節！
南瀛天文館歡慶端午節，連假4天推出「慶端午˙遨遊天文來共舞」系列活動，同時配合臺南博物館節進行「不能說的秘密」免費天文講座。連假期間，民眾除可親自動手彩繪立蛋、動物香包，28、29日天文館還舉行動力船PK賽，民眾可自行製作龍舟動力船並報名加入比賽，各梯優勝者還能得到星象劇場6月3D新片「極地企鵝上太空～還有熊」電影兌換券。
配合文化局博物館節推出「博物館不在家」活動，天文館29日舉辦「找尋地球2.0－阿凡達的家鄉何處尋」天文講座，透過講師活潑風趣的解說，各年齡層的民眾都能輕鬆學習天文，深入認識天文館。
(中時)
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