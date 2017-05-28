MLB》手痛後的領悟 天才小史重拾曲球再進化

天才小史去年肘傷後少投滑球，重拾曲球成績更殺。(美聯社)

國民「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)去年過度仰賴滑球，導致右手肘出狀況，8月進到傷兵名單後，直到季後賽都沒能回歸，今年的他，滑球用量減少，不過連同28日擊敗教士，開季至今戰績6勝1敗、自責分率2.94，5月拉出一波4連勝，他能維持表現，關鍵之一是犀利的曲球，立了大功。

其實小史甫展開大聯盟生涯時，曲球一直是他克敵的主要武器，不過近年他卻多用滑球，據《Fangraphs》數據顯示，他2014、15年滑球用不到2%，去年滑球卻占配球17.1%，他也承認很愛投滑球，但最後卻嚐苦果。今年他重新出發，配球也做了修正，截至今天賽前，小史本季滑球比例驟降到6.9%。

少投滑球，小史重拾過往擅長的變速球跟曲球，曲球從去年12.6%提高到19.7%，變速球從13.1%升到17.5%。其中曲球威力驚人，此役他15K中，靠速球拿8K，其次就是曲球拿4K。因暫代總教練的史畢爾(Chris Speier)直言，「當投手能飆出95英里(約153公里)，打者得提防速球，但過去兩場他的曲球很棒，我只能說『打者，祝你們好運，這很難打！』」

小史此役不只曲球，各種球路都投得順手，他共造成15次揮空，25次讓打者看好球進壘，此紀錄平了他2015年來，單場先發的第4高紀錄。教士二壘手史班根柏(Cory Spangenberg)與小史對戰3打數，沒安打還吞1K，讚賞小史不僅武器多，「他能在任何球數時投出來，也可以投到想要的位子。」

投出堪稱生涯最佳的其中一役，小史認為投每個球都不想被打安打，不斷讓打者摸不著頭緒，是繳好投的一個關鍵，能投出佳績，感覺很棒，「但5、6天後就是下一場先發，我可能只能開心一個晚上，明天又是新的開始！」

(中時電子報)