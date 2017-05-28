搶救屈原大作戰 趣味闖關黃金粽天天抽
端午連假，草屯寶島時代村打出免費入園方案，並推出「搶救屈原大作戰」趣味闖關、好禮日日送，，天天抽出黃金粽，更是吸引試運氣的人潮，首日現場抽的金粽項鍊，就由1位來自高雄的姜先生獲得，他表示：「太開心了，只投1張摸彩券，就中獎了」。
寶島時代村端午連假推出，身分證字號有數字1、2、3，就可享有最低門票，對中3碼可享免費門票！若中2碼100元、中1碼150元，外籍旅客若出示護照或居留證，也可同享優惠。
除門票優惠吸引，寶島時代村連假期間，並天天抽「999.9純金黃金粽」，以直播方式公開抽獎；村內除整點精彩節目表演，更推出「搶救屈原大作戰」闖關趣味活動，闖關成功的民眾皆可獲得端午節香包等應景好禮，造成接連兩天都是人潮滾滾。
此外寶島時代村也舉辦DIY包肉粽體驗，讓長輩與親子同歡，同時結合愛心公益，將義賣所得全數捐贈創世基金會，幫助老、殘、窮弱勢民眾，也吸吸引不少愛心民眾熱烈響應。
(中時)
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