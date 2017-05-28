電影特稿／《羅根》後超級英雄時代來臨

「金鋼狼」休傑‧克曼（後）和「Ｘ教授」派屈克‧史都華在電影《羅根》裡有不少交集。(圖/中時資料照，電影劇照)

超級英雄電影無疑是這幾年來最受歡迎的影視題材，在漫威與DC的聯手之下，我們有著數不完的英雄人物可以崇拜；不過，一再制式的起承轉合劇情與換湯不換藥的續集系列，影迷們終會迎來疲乏，難以與這些英雄人物有更深的情感連結。因此，如何在同樣的架構下，能有不同的論述出現，相信是大家長久以來在引頸期盼的。而今年上映的《羅根》（Logan），可說完全跳脫過去此類型電影的窠臼，展現有別以往的風格，扎扎實實地擊中觀眾的心。

作為「Ｘ戰警」獨立系列金鋼狼（Wolverine）最終章的《羅根》，其上映後便受到各界大力讚譽，有評論就指出，此次導演詹姆士‧曼格（James Mangold）的作品，是繼克里斯多福‧諾蘭（Christopher Nolan）的《黑暗騎士》（The Dark Knight）後，最顛覆以及好看的英雄電影。

誠如詹姆士‧曼格受訪時所說，他很討厭典型的超級英雄電影，於是在《羅根》之中，雖然我們可看到超級英雄的骨幹，但英雄神話已完全被解構，劇裡角色被賦予相當不同的意義；除了是對當前英雄浮濫的一種反思外，同時其在商業市場上的成功，也宣告一個後超級英雄時代的來臨。

事實上，這種反英雄式的英雄電影在過去也出現過，像是《驚心動魄》、《守護者》、《特攻聯盟》等，但《羅根》放在此脈絡來看，仍屬最特別的。

為何這樣說？首先，金鋼狼從2000年第一次在《Ｘ戰警》中出現，加上後來的續集與獨立系列，已有17年之久，而在這麼長的時間裡，都由同個演員休‧傑克曼（Hugh Jackman）來演繹，在影迷心中，他就是這角色的真實樣貌。如今，休‧傑克曼正式告別這個經典角色，而征戰多年的金鋼狼，也從青壯狼變成老狼，於紛亂世道下進行最後的浴血奮戰，一種英雄遲暮的悲壯，夾帶著影迷們熱血青春回憶，產生極強的後座力。

誰曾想過，超級英雄也會老，當年那個意氣風發的金鋼狼，在片中因慢性中毒導致身體殘弱不堪，身手不再俐落，簡直讓人不忍直視。但也是這樣的設定，我們才能更深刻地進入這角色內心痛苦的一面，體會他肉體與情感上的創傷，實際上與一般人是一樣的。

其次，《羅根》有一個高明之處，在於其「互文性」用得非常巧妙，援引1953年西部電影《原野奇俠》（Shane）的內容，來呼應角色內心的狀態。該劇描述一名準備洗手重新做人的槍手Shane，某日流浪到一戶農家，並與其建立深厚的感情；未料，之後卻遇到當地牧場主人，欲佔據農地而想盡辦法來趕走此區農戶，此時Shane決定挺身而出幫大家解決危機，但也再次讓雙手沾上血腥，最後選擇離開這個地方。

電影《羅根》中飾演金鋼狼的休‧傑克曼(右)，與飾演蘿拉的達芙妮金（左）。（圖/翻攝自Logan官方Facebook）

比較這兩部片，《原野奇俠》的背景是設定在西部拓荒時代的結束，而《羅根》則是在變種人逐漸消失的年代，兩位主角都面臨著一個旅途的告終，心裡渴望能有歸宿，但時勢逼得他們不得不與「惡」再次對決，但相較Shane在鏟奸除惡之後歸隱，羅根有著更深的羈絆與感傷的結局。

然而，《羅根》不僅只是金鋼狼謝幕之作，裡面也有濃厚的世代傳承意味，讓這部英雄電影折射出更不一樣的生命意義。擁有金鋼狼基因的小女孩蘿拉（代號X-23），對照劇裡呈現的死亡、老年等符號，蘿拉的活力、年輕彷彿讓人看到羅根過去的熱血勇猛，在她身上得以延續。

但最重要的是，羅根所傳遞給蘿拉的，是變種人內心良善和包容的價值觀，此也讓整部調性黑暗的《羅根》，仍有希望的曙光燃起。尤其，蘿拉在結尾時，再次引用《原野奇俠》的一段話，作為對羅根的悼詞：

「帶著殺戮活下去很艱難，這條路沒有退路。是對是錯你都得背負，直至一生。現在快回去找你媽媽，告訴她一切都好。山谷裡再也不會有槍聲了。」

語畢，蘿拉將十字架反轉成Ｘ記號，以此紀念她的父親，也是最後一位Ｘ戰警。是的，作為最後一部金鋼狼的電影（或是說休‧傑克曼的金鋼狼），我們不需看到過於華麗的格鬥與炫技，羅根能沒有遺憾的退場，獲得心靈上的救贖，正是影迷們心中最大的慰藉。而這樣真實的詮釋，也是英雄電影該有的面貌，英雄遲幕雖然悲壯，但精神永遠存在。

(中時電子報)