謝票時再談同婚 吳敦義：訂定專法較兩全
國民黨主席當選人吳敦義28日下午前往新竹縣議會謝票，會中再度提及同性婚姻議題，他認為，在維持現有國家社會應有的法律制下，以及保障同性婚姻合理性的狀況下，訂定專法或許是比較兩全的方式。他也呼籲黨內一定要團結，他當選「一定會好好做」。
吳敦義28日下午由新竹縣議會議長張鎮榮、副議長陳見賢等人陪同下，向在黨主席選舉中的支持者謝票，吳敦義表示，新竹縣投票率高，他在此得票也過半，要感謝黨員同志的支持。吳敦義也坦言，「國民黨團結都不一定能重新贏回執政機會」，但不團結更沒機會。
吳敦義也指，蔡政府執政後出現許多亂象，例如一例一休，現又出現新問題如同性婚姻。吳敦義指，他個人也稍微研究了一下，同性婚姻在西方已有相關法律，像是德國設置同性伴侶法已經多年，奧地利也仿效此制度。
吳敦義認為，不應去動已經規範數百年來家庭倫理的民法，而是「像五楊高架專道」一樣，訂定同性婚姻或是同性伴侶專法，讓同性的財產、所得、遺囑包含婚姻或是伴侶關係，都有國家法律的保障和維繫，在維持現有國家社會應有的法律制下，以及保障同性婚姻合理性的狀況下，「比較兩全」。
吳敦義表示，蔡政府執政滿1年，各方評價「不滿意居多」，這是鼓勵在野黨奮發圖強，他也指，把現在亂象撥亂反正「是很重要的目標」，2018年各縣市黨團結一致，將來才會有一定程度的掌控。至於國民黨主席之位是否提早交接，吳敦義則表示，這是洪秀柱的決定，若洪願意提早，他也欣然接受。
(中時)
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