宣布16年婚姻破局後... 周玉蔻首發文

周玉蔻無預警宣布結束16年婚姻震驚外界。（圖／本報系資料照片）

名嘴周玉蔻無預警宣布與美籍華裔商人李賢礽結束16年婚姻，昨凌晨在臉書發文宣告「現在 我單身」，周玉蔻閃電宣布恢復單身，消息震驚外界，她發文後，隨即前往英國，稍早周玉蔻則曬出旅行照，分享所見所聞。

周玉蔻以「現在 我單身 相互尊重、理解。」宣布與李賢礽的16年婚姻畫下句點，現在在英國旅行的她，稍早也曬出當地美照，並寫下：「前往Beatles的家鄕，鄰座的老美（聼口音）聊天噪音好高昂。」心情看起來沒有受到婚變影響。

周玉蔻臉書全文。（圖／取材自周玉蔻臉書）

同時，周玉蔻好友、同時也是三立主播林楚茵也曬出周玉蔻傳給她的自拍美照，更祝福周玉蔻「美麗新人生 一路上豔遇不斷」，照片中，周玉蔻氣色不錯，而她也逗趣回覆林楚茵：「謝謝楚茵的關心，艶遇獵捕中」。

(中時電子報)