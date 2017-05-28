草原上散落的珍珠 到藍天之國就住這

綠油油的蒙古草原，蒙古包如一顆顆珍珠散落著。 (達志影像/shutterstock提供)

夜宿蒙古包，外面就是壯觀的星空，在沒有電子產品干擾的純淨之地，享受真正的生活。（達志影像/Shutterstock）

白天是一片綠油油的草原天堂，到了夜晚還能以星空穹蒼為帳、大地為床，在藍天之國「蒙古」，每個時刻，每個場景，都能觸動遊人心裡那塊對自然最原始的渴望，來到這裡的當下，就是心靈被療癒的時刻。

駕著馬匹馳騁，是蒙古遊牧民族的日常。每一個人從小都是在馬背上長大的，他們揮舞著長鞭在這塊土地上生活著，無憂的笑顏不但是蒙古的標章，也是「最美麗的風景」之一，深入探訪，才知道他們的淳樸、好客、純真有多觸動人心，自由的生活有多令人欽羨。

除了絕美的日夜景色外，一個個天穹似的蒙古包，如同珍珠般散落在綠色草原上，同樣是藍天之國特色之一。每個來到蒙古的旅客，最期待的就是能在這裡頭住上一晚，豪華一點的蒙古包，設備一點也不輸給飯店，新穎的內裝、讓人徹底放鬆的按摩浴缸，以及能看見遼闊草原的大片落地窗，從裡到外都是一種享受。

從成吉思汗雕像內部直上，能從高處看見蒙古絕美草原風光。 (達志影像/shutterstock提供)

要說到蒙古，驍勇善戰的成吉思汗絕對是最具代表性的人物，在額爾登縣有這麼一座40公尺高的不銹鋼雕像，不論近觀還遠望，都能被那氣勢給震懾住，而這座雕像可不只能欣賞，除了下方設有博物館、餐廳的圓形二層樓房外，還能乘坐電梯直上馬頭頂上的觀光平台，放眼瞭望一望無際的大草原，想在草原平地從至高點欣賞蒙古的美，輕鬆就能做到。

(中時電子報)