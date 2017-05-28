慈濟「以台灣為名」 讓愛在土耳其延「敘」

僑委會委員長吳新興抵達土耳其參訪慈濟。（慈濟提供）

僑委會委員長吳新興抵達土耳其參訪慈濟。（慈濟提供）

慈濟「以台灣為名」，讓愛在土耳其延續。（慈濟提供）

僑委會委員長吳新興抵達土耳其參訪慈濟。（慈濟提供）

「台灣慈濟志工不分宗教、背景、膚色，一心服務人群的精神，讓我與有榮焉。」僑委會委員長吳新興24日抵達土耳其，參訪慈濟為敘利亞難民設立的滿納海中小學、義診服務中心，感恩慈濟「以台灣為名」，替敘利亞難民付出。

吳新興在駐土耳其代表鄭泰祥、土耳其台商會會長林榮堂、伊斯坦堡各級官員等人陪同下，由土耳其慈濟志工胡光中接待，參訪慈濟為敘利亞難民孩童在土耳其設立的滿納海中小學與難民義診服務中心。滿納海中小學學生以歌唱與舞蹈節目表演熱情迎接，感恩台灣人在土耳其的付出。

敘利亞發生內戰至今，已逾數百萬難民逃向各國，5年多來，以鄰國土耳其收留近300萬難民為最多。許多家庭四分五裂、流離失所，甚至小孩為了生存，不僅無法受教育，更淪為童工。

土耳其慈濟志工不忍看到失學的孩子每天工作13個小時，只能休息13分鐘，經3位土耳其志工多方奔走政府機關，說服官員提供建築物，陸續開辦了4間滿納海中小學，讓3千多名孩子重回校園。

「滿納海」阿拉伯語意即沙漠中的泉源，盼為戰火下的孩童帶來希望；土耳其慈濟志工除了「以台灣為名」讓孩子們接受教育，更將愛的種子灑播在心裡。滿納海學校師生更曾在2016年台灣發生台南震災、尼伯特風災後，為台灣祈福與小額捐款。

吳新興表示，敘利亞社會長期動盪不安，受教育的機會與時間是一種奢侈。他也是一名教育者，看見難民師生在刻苦的環境下教學與學習，令他心痛。對於台灣慈濟志工不分宗教、背景、膚色，一心服務人群的精神，與有榮焉。感謝慈濟人以物資、人力協助受災者，並協同義診中心的志工醫護團隊為當地人免費診治。

慈濟基金會表示，大愛不分宗教、種族與國界，面對苦難眾生，慈濟志工總在最需要幫助的時候，給予最適切的膚慰與關懷，「一方有難、十方馳援」、「一方有災、慈濟就在」，把愛帯到每個需要的人心中，即使小如粒米，在有苦難的地方，撫慰苦難眾生的身心靈，從過去、現在及未來，慈濟人愛的能量，一直都在。

(中時)