台南新營綠都心公園辦公益活動　社團有愛

社團法人中華能量養生協會辦活動做愛心，幫民眾義剪。（莊曜聰攝）

社團法人中華能量養生協會，免費幫老人家按摩紓壓。（莊曜聰攝）

端午連假第2天，除了出遊外也有團體選擇做愛心，社團法人中華能量養生協會今天在台南新營南瀛綠都心公園，舉辦公益活動，內容包含捐血、義剪、並捐款、捐發票給北台南家扶中心幫助孩子向學，也安排音樂會，請來街頭藝人演出，吸引不少民眾前往欣賞。

協會會長蔡瓊慧表示，該會宗旨為促進健康和關懷弱勢族群，會員們常到安養院等地陪伴和關懷長者，也常舉辦公益活動，集合更多人的力量幫助弱勢。

(中時)