農民被偷怕了 雲林縣警察新任務保護農產

文旦農夜宿農運車防竊賊來採收。（周麗蘭攝）

屏東縣傳出蕉農抓盜賊結果把盜賊給打死 ，保護農產品也是雲林警察的新興勤務，除了等價格敏感作物外，文旦、蒜頭、花生、香蕉、芭樂、木瓜、楊桃、茂谷柑、香瓜、西瓜等，都被列入守護之列。

沒被偷過農產的民眾不了解心血付諸流水的椎心刺痛，尤其是一年一獲的水果，一旦失竊等於全年血本無歸。

農民為了防竊土法煉鋼，77歲文旦農劉招男每逢採收期，就在果園的搬運機上搭蚊帳，養3隻惡犬，床頭備有長剪刀、鐵棍，早早拉下鐵門睡覺，晚上誰來都不理。

曾有防竊失利的芒果農淚灑果園，多年前林內鄉有一處四季果芒果園9個月被偷12次，警方掛巡邏箱仍無效，張姓果農淚灑果園透過媒體傳話給竊賊，家裡還有幼兒，很需要收成。

雲林縣警局統計，104年農漁牧產品竊盜案件受理53件，高麗菜12件、蒜頭8件、花生8件、茂谷柑6件、竹筍6件、烏魚子5件、香蕉4件，破案45件。

105年受理86件破案87件，蒜頭17件最多、高麗菜15件次之，花生及香蕉各11件、木瓜9件、芭樂8件、烏魚子7件、西瓜及竹筍各5件。

(中時)