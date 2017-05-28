「跑不到終點的馬拉松」 天候差停航 近半選手缺席

參加蘭嶼馬拉松的遊客響應「多背1公斤」活動，人手1袋資源回收物，帶回台灣本島。（台東縣環保局提供）

參加蘭嶼馬拉松的遊客響應「多背1公斤」活動，人手1袋資源回收物，帶回台灣本島。（台東縣環保局提供）

蘭嶼馬拉松暨環保活動，今天清晨鳴槍開跑。（莊哲權翻攝）

「2017蘭嶼鄉國際馬拉松暨環境保護路跑活動」今天清晨鳴槍起跑，卻因天候因素，船班跟飛機均停航，有近一半報名的選手不克參加，怨聲四起；而參加的跑者則參與「多背1公斤」資源回收物，為美麗的蘭嶼減輕垃圾壓力。

「主辦單位你們人消失了嗎？到底有沒有人要協助因天氣影響而無法前往蘭嶼的參賽者解決問題呢？到底能不能退費，打了鄉公所說不清楚，打聯絡人也不接。在台東飛機跟船班足足等了超過24小時，至少有個人出來說明情況吧？」

由於天候不佳，飛機與客輪均取消，今天清晨登場的「2017蘭嶼鄉國際馬拉松暨環境保護路跑活動」原本有988人報名，實際參加人數剩下約400人，其中有200多名選手，昨天擠在台東富岡港，求助無門，打給主辦單位蘭嶼鄉公所也沒有人接，民眾氣炸，直呼是「永遠跑不到終點的馬拉松」。

蘭嶼鄉公所隨後在FB回應：「對於因為不可抗力因素無法前來路跑的選手深感遺憾！等待比賽完後，請提出因為不可抗力因素之證明給大會，我們會在鄉公所FB官網公布退費辦法」。

此外，台東縣環保局也配合蘭嶼馬拉松，推出「多背1公斤」公益旅遊，鼓勵選手幫忙帶回賽後產生的資源回收物回富岡港，再轉贈予在地弱勢個體戶業者，也期待帶動離島地區垃圾減量，多數選手均樂意配合。

(中時)