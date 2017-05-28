「跑不到終點的馬拉松」 天候差停航 近半選手缺席
「2017蘭嶼鄉國際馬拉松暨環境保護路跑活動」今天清晨鳴槍起跑，卻因天候因素，船班跟飛機均停航，有近一半報名的選手不克參加，怨聲四起；而參加的跑者則參與「多背1公斤」資源回收物，為美麗的蘭嶼減輕垃圾壓力。
「主辦單位你們人消失了嗎？到底有沒有人要協助因天氣影響而無法前往蘭嶼的參賽者解決問題呢？到底能不能退費，打了鄉公所說不清楚，打聯絡人也不接。在台東飛機跟船班足足等了超過24小時，至少有個人出來說明情況吧？」
由於天候不佳，飛機與客輪均取消，今天清晨登場的「2017蘭嶼鄉國際馬拉松暨環境保護路跑活動」原本有988人報名，實際參加人數剩下約400人，其中有200多名選手，昨天擠在台東富岡港，求助無門，打給主辦單位蘭嶼鄉公所也沒有人接，民眾氣炸，直呼是「永遠跑不到終點的馬拉松」。
蘭嶼鄉公所隨後在FB回應：「對於因為不可抗力因素無法前來路跑的選手深感遺憾！等待比賽完後，請提出因為不可抗力因素之證明給大會，我們會在鄉公所FB官網公布退費辦法」。
此外，台東縣環保局也配合蘭嶼馬拉松，推出「多背1公斤」公益旅遊，鼓勵選手幫忙帶回賽後產生的資源回收物回富岡港，再轉贈予在地弱勢個體戶業者，也期待帶動離島地區垃圾減量，多數選手均樂意配合。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。