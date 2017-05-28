世大運53座整修建場館 30日前全數完工

2017台北世界大學運動會將在今年8月19日登場，台北市世大運執委會今表示，經由跨縣市攜手合作，53座整修建場館將於本月30日前全數完工，外界無需再擔心整修建場館進度。

台北市長柯文哲今與世大運執行長蘇麗瓊率隊前往新竹縣、市場館，訪視施工前後的差異，親自感受整修完成的效果，其中新竹縣第二運動場為「足球」項目競賽場館，在世大運執委會與新竹縣政府的共同努力下，順利完成發包，並於今提早完成賽會固定設施工程，可如期如質在5月30日完工，接著將在6月29日至7月1日舉辦足球測試賽。

另外，新竹市立體育館為「籃球」項目競賽場館，更在昨舉辦中華隊與世大運培訓隊的中華男籃菁英對抗賽，不僅讓場館先行亮相，也讓台灣的選手先行一步使用與NBA（美國國家籃球協會）相同規格的地板與球架及嶄新的選手休息空間，提早為世大運賽事做好萬全的準備。

(中時)