世大運53座整修建場館 30日前全數完工
2017台北世界大學運動會將在今年8月19日登場，台北市世大運執委會今表示，經由跨縣市攜手合作，53座整修建場館將於本月30日前全數完工，外界無需再擔心整修建場館進度。
台北市長柯文哲今與世大運執行長蘇麗瓊率隊前往新竹縣、市場館，訪視施工前後的差異，親自感受整修完成的效果，其中新竹縣第二運動場為「足球」項目競賽場館，在世大運執委會與新竹縣政府的共同努力下，順利完成發包，並於今提早完成賽會固定設施工程，可如期如質在5月30日完工，接著將在6月29日至7月1日舉辦足球測試賽。
另外，新竹市立體育館為「籃球」項目競賽場館，更在昨舉辦中華隊與世大運培訓隊的中華男籃菁英對抗賽，不僅讓場館先行亮相，也讓台灣的選手先行一步使用與NBA（美國國家籃球協會）相同規格的地板與球架及嶄新的選手休息空間，提早為世大運賽事做好萬全的準備。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。