12年國教課綱將上路 員林高中校長帶領提早因應

彰化員林高中的師群。（教育部提供）

彰化縣國立員林高中有一個「師群」，他們團結合作，以12年國教新課綱的校訂必修課程為先期預劃目標，展開各項籌備與實做計劃，而在背後指揮若定的「師王」，就是校長游源忠，他獲教育部選為教育家典範人物。

12年國教課綱108年起實施，游源忠認為，在新課綱實施之前，學校就應該預作準備，這些先期工作不是一兩人即可完成，而是需要一個團隊來執行，因而責成教務處先規畫，再由各科召集老師負責整合。

員林高中的校訂必修以「在地文化」和「全球化」兩個方向分頭進行，由於彰化各鄉鎮有豐富的人文與產業，因此便發展出「走讀課程」；而過去教育部在推動「全球移動力」計畫時，游源忠曾擔任籌備人，於是便將視訊課程列入教學，並透過英語教學執行，擴大學生的國際視野與語言能力。

員林高中的國文、地理、公民、歷史老師進行跨科合作，他們帶著學生一起走訪彰化大佛，無意中發現後面有一片賴和詩牆，當時有一位家裡務農的學生，就這樣對著陽光灑落的詩牆吟誦起來，吟畢還深深感謝賴和在那個年代能為農民發聲。

不僅如此，在「地球公民」課程方面，則結合了地理、公民和英文老師，以新聞討論議題為主，由地理老師主導議題，公民老師搭配法律法規知識，英文老師則擔任語言輔助，並輔導學生分享成果發表。例如地震災害、氣候暖化、核能政策等，都是課程內容之一。

視訊課程方面，英文老師先利用一個學期的時間，讓學生針對議題蒐集資料和討論，這些議題可以說是「地球公民」課程的延續，當學生們準備好了，老師們就開始動用口袋裡的人脈，邀約其他學校一起加入視訊課程。目前員林高中已和彰化女中、虎尾高中，以及香港、日本、荷蘭等國家的學校進行視訊。

「團隊氣氛的營造很重要。」游源忠說，做事的時候一定會有人抱怨人力和資源不足，因此對於志願「上前線」的老師，他總是充滿感激，也懷抱著敬意。除了安排出國參訪的機會來回饋他們之外，同時也設置獎項，讓他們的成果能被大家看到。

(中時)