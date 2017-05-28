高市壽山動物園「動物商店」開幕 增加文創商品
高雄市壽山動物園「動物商店」擴大營業，在端節連假開幕，增加文創商品，有壽山動物園特有的白老虎等動物玩偶、T恤、帽子…，專生產環保文具的富樂夢也設櫃；特別的是另設有「公益商品區」，只有在壽山動物園才買的到的商品，扣除成本後，全部用於動物認養專戶。
壽山動物園主任莊莊絢智說，以前動物商店很小，賣的東西也不多，許多學生到動物園戶外教學，想帶專屬動物園紀念品回家，因此，決定把動物商店擴大營業面積，委託東方設計學院重新設計，增加文創商品，為動物園專屬的紀念品。
莊絢智表示，動物商店也結合高市在地優質文具廠商「富樂夢」設櫃，該廠商專為迪士尼代工，生產無毒環保文具，主要業務在國外，這次在壽山動物園設櫃是希望讓高雄鄉親也能用到他們的產品。
設計的東方設計學院美術工藝系助理教授徐福治說，新的動物商店設計較文創，貼近生活，與動物園融為一體。
經營的業者楊聖賢說，店內出售的商品以一般小朋友可以負擔的價格，讓他們到動物園也能帶回他們想要的紀念品；如白老虎是壽山動物園特有的動物，店內白老虎布偶，及其他動物布偶，都很受歡迎。
(中時)
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