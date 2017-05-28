第26屆時報金犢獎大陸地區第一階段評審 北京台灣會館盛大舉行

時報金犢獎於北京台灣會館舉行大陸地區第一階段評審（圖片題供:視覺中國）

時報金犢獎職行長;旺旺中時文化傳媒(北京)總經理林淑黛女士（圖片題供:視覺中國）

5月26日第26 屆時報金犢獎初審於 北京台灣會館和台北時報大樓同時舉辦。大陸地區評委選出田+網董事長張樂山為主席，李丹為副主席，兩岸80位專家評委，為參賽的25000件作品評選，入圍作品，預計參加6月6日在南寧舉辦的總決賽。金犢獎執行長林淑黛女士在評審開場發言中提到:」堅持是生命中很重要的一件事」金犢獎26年來的堅持，就是以公開公正公益的平台，提供就產官學界和青年創作者交流和展示的舞台。

本屆評審老師們一致認為今年作品質量有所提升尤其在文創作品上有令人驚艷的表現,入圍比率為20%將從平面、影片、營銷企划、環境媒體、動畫、技術網絡..等各類項選出入圍優秀作品及大陸一二等獎，第一階段評審會議估計選出4000多件作品進入下一輪評選。評審組委會審謹慎甄選40余位自業界專家群體、學界先進老師、合辦企業代表，展現了金犢獎追求創意及與業界結合產學共進的理念,邀請來自到了來北、上、廣、香港等華人廣告地區創意尖端先進及本屆合辦企業旺旺集團、國美電器、掌閱科技、百度Doodles、百瑞源、永和豆漿、味丹集團、台灣會館、安溪湖頭、廣西上林和東方設計大學..等一同參與共襄盛舉。

圖:旺旺中時北京提供

大陸評審主席由從第一屆金犢獎就參與且擁有超過30年大中華區廣告營銷專家現職田+(jai)網電子商務董事長張樂山先生擔任,主席指出現場40余位各界專家齊聚一堂;期許在座的評審們在要以完全的主觀達到真正的客觀,公平公正的選出獲獎作品.;副主席由麥利博文(McGarryBowen) 上海創意群總監李丹擔任,李丹先生在發言中提到今年的金犢獎北京大學頒獎典禮與法國戛納廣告節頒獎典禮同為6月24日期許時報金犢獎能與戛納廣告節一樣誕生出偉大的作品。

大中華區廣告營銷專家現職田+(jai)網電子商務董事長張樂山先生 （圖片提供視覺中國）

麥利博文(McGarryBowen) 上海創意群總監李丹 （圖片題供:視覺中國）

2017時報金犢獎終審將於6月4日-10日移師廣西評選並於南寧/桂林舉辦兩場文創論壇,屆時全部的兩岸的入圍作品將會匯集廣西，最終獲獎結果將於6月24日在北京大學舉辦盛大的授獎儀式。

(中時電子報)