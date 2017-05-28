山中的孩子苦練樂器 「蛻變」 音樂會登場
「從蛻變中看到感動」，台東縣東河鄉泰源幽谷內的「泰源書屋」，除了陪伴弱勢的孩子以外，也在社會福利基金會的贊助下，讓孩子們學習各種樂器，2年的汗水沒有白流，在今天下午的「蛻變」成果音樂會中，這群山中來的孩子，讓許多人看到他們的音樂潛力。
今天下午在台東桂田喜來登酒店有1場專屬泰源孩子們的第1次正式舞台，他們分別表演了非洲鼓、薩克司風及木琴，孩子們的音樂能力令人激賞，他們的故事更讓人感動。
泰源部落不是人口老化，就是單親或隔代教養，「泰源書屋」創辦10年來為這些弱勢孩子辦理課業輔導及用餐，兩年前，財團法人功學社關係企業社會福利基金會看見這群孩子的潛能，開始贊助樂器與師資，讓小朋友學習非洲鼓、薩克斯風與木琴。
過程中，小朋友要先學會看五線譜，有些孩子連注音符都還不會，對音符卻很敏感，成就感提升；也有小朋友因為看不懂而逃避，但看見團隊中其他孩子享受音樂的快樂，耐住壓力回頭苦練，逐步達成目標。
「音樂讓我們看見奇蹟」，泰源書屋創辦人黃春華說，以前小朋友最多閱讀20分鐘，現在可以延長到45分鐘，也懂得堅持與毅力；小六生「阿城」原本放棄課業，經老師長期陪伴，學會打鼓後，竟點燃起他的學習慾望。
(中時)
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