給二手玩具新生 玩具復活節在林森國小熱鬧開跑

台灣玩具圖書館協會28日在中壢林森國小舉辦「玩具復活節」社區宣導活動，吸引不少學童參加。(賴佑維攝)

台灣玩具圖書館協會舉辦「玩具復活節」社區宣導活動，推廣二手玩具回收再利用的概念，28日在中壢林森國小舉辦今年最後1場。台灣玩具圖書館協會說，去年回收超過39噸玩具，相當減少2座大安森林公園樹木1年的吸碳量。

台灣玩具圖書館協會和桃園市社會局、TOYOTA公司舉辦玩具復活節，希望回收二手玩具，幫助偏鄉孩童。28日的社區宣導活動，則是透過二手玩具闖關遊戲，讓親子共同學習、分享，傳達環保觀念，讓玩具物盡其用，增加二手玩具回收及流通；也教導孩子惜福，將東西與他人分享。

(中時)