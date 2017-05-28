聯航又出包! 空姐誣稱同志父非禮兒子
美國聯合航空又出包!美國一名同性戀父親20日與兒子搭乘美國聯合航空，卻遭空服員指稱他將手放近兒子的下體，被認為是「不恰當地撫摸」而報警，下飛機後立刻就被警方查問；事後聯航向這位父親道歉，但他說不會再搭此航空公司，並計劃索償。
美國聯合航空因先前強拖乘客下機，引爆網路輿論的大力撻伐，如今此舉，再次引起爭議。英國《每日郵報》報導，53歲的阿馬多爾-巴滕（Henry Amador-Batten）與收養的兒子同行飛往北卡羅萊納州，飛行期間卻有一名空服員指他「不恰當地撫摸」兒子並且通知機長，客機降落後，阿馬多爾-巴滕需在兒子的面前，接受武裝警員的問話。警方向他說有人投訴他把手放得太靠近兒子下體，他知道後非常震驚，解釋說是父子倆在機艙內睡覺，因兒子害怕坐飛機，他把手放在他的膝蓋上，好讓他安心入睡，此事件在過了45分鐘後才獲釋。
阿馬多爾-巴滕的丈夫在自己的臉書說道，斥責「任何人都不應受到這種對待，這不應該在我兒子面前發生」，也提到社會大眾對這間航空公司如此對待客人感到不滿，並表示已與律師討論相關問題。聯合航空在事後，向阿馬多爾-巴滕道歉，指出事件是場誤會，乘客應受到最大尊重，會直接與事主聯絡跟進。
(中時電子報)
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