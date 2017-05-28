桃園龍舟賽預賽最後1天 湧入大批民眾觀賽

龍潭歸鄉文化節的桃園市長盃龍舟賽28日進行預賽，其中所有隊伍的最少秒數前4名可參加龍王爭霸賽。(賴佑維攝)

桃園市龍潭歸鄉文化節的桃園市長盃龍舟賽28日是預賽最後1天，29、30日將進行決賽。因為氣候涼爽，選手們比賽更舒適外，也吸引大批民眾參觀，龍潭大池周遭擠得水洩不通。也有大批員警協助疏導交通，龍潭警方表示，切勿任意停車，遵從警方交通指揮疏導，確保行車順暢。

(中時)