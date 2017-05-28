相差58公分的愛 林佳龍感動獻上祝福
台中市長林佳龍今天（28日）擔任今年首場花博婚禮主婚人，在鮮花與浪漫環繞下，引領70對新人步入甜蜜婚姻殿堂，會場中有對特別的新人，獨臂新郎與身高只有115公分的新娘，兩人相差58公分，林佳龍感動祝福新人，相愛沒有距離，以包容和欣賞，攜手同心。
迎接2018台中世界花博，很多新人以「繽紛花語」為主題，展現濃情蜜意，林佳龍為參加市民暨公教人員聯合婚禮聯合婚禮的新人，傳授夫妻相處之道，「多看對方的好處！」未來日子，有時就像今天結婚的好天氣，有時颳風下雨，另一半可以分享生命的喜怒哀樂。
這場在新市政中心舉辦的婚禮，氣氛喜氣洋洋，帥氣十足的歲新郎陳炫志，身高173公分，天生缺少右臂，站在旁邊的新娘李玲君患有軟骨發育不全症，嬌小的僅115公分，但兩人都有一顆不服輸及勇敢追求愛的決心。
陳炫志與李玲君現職話務人員，在緣份牽引下，陳炫志與訓練新進員工講師的新娘相遇，相戀3年後一起走向紅毯，當全場新人獻上愛的一吻時，陳炫志彎下腰，親吻身高差58公分的新娘時，他甜蜜笑說「沒問題！」
新人中還有懷胎8個月的新娘，與新郎手持「新台中市民」的牌子，讓寶寶一起見證父母愛的婚禮。
民政局長蔡世寅擔任證婚人，除了摸彩大獎是香港及澳門蜜月旅行，特別贈送助孕金鏟，林佳龍鼓勵新人趕快有愛的結晶，明年底帶著新生兒一起來參加台中花博。
(中時)
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