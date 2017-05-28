東協音樂嘉年華 林佳龍飆唱「我只在乎你」
新住民已成為台灣第5大族群！「2017東協音樂嘉年華」28日於大雅區大華國中熱情登場，道地的東南亞特色小吃琳瑯滿目，新住民大啖直呼「超有家鄉味！」市長林佳龍更與越南歌手飆歌，合唱台越版「我只在乎你」，共度充滿異國風情的端午節。
台灣城鄉培力發展協會表示，由於語言及文化的隔閡，新住民在台灣的娛樂相當有限，為了慰藉這群默默付出的夥伴，特別舉辦東協音樂嘉年華，讓思鄉情切的朋友感受到台灣的關懷與友善，一解思鄉之愁。
林佳龍、市議員張雅旻等人，特別與越南歌星進明進行台越飆歌，合唱「我只在乎你」，現場引起一陣陣歡呼聲，氣氛嗨到最高點！林佳龍指出，新住民有不同的文化，應該當作一家人尊重他們，這是自己當市長的責任，火車站附近有東協廣場，是新住民及移工愛去的場所，台中市是宜居城市，歡迎大家來居住。
一系列的精采活動陸續登場，越南當紅歌星、話劇及本土劇場精彩演出，現場還有越南炒米粉、薑黃飯、涼拌春捲、越南果凍、涼拌菜、百香果汁、印尼餅乾等東南亞美食小吃及十大伴手禮等，吸引不少東南亞移工與新住民逗熱鬧。
根據內政部移民署統計，至今在台居住移民人口超過100萬人以上，其中婚姻移民約49萬人；目前越南籍人士在台已逾40多萬人，包含嫁到台灣的新住民10多萬人及越南籍移工30多萬人，新住民已成為台灣的第5大族群。
(中時)
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